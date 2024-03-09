Джошуа дважды отправил Нганну в нокдаун и "добил" экс-чемпиона UFC во втором раунде (видео)

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа нокаутировал экс-обладателя пояса UFC Френсиса Нганну во втором раунде боксерского поединка, передает NUR.KZ.

Серебряный призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне отправил камерунца в нокдаун уже в первом раунде противостояния. Во втором раунде Джоуша снова отправил оппонента на настил, рефери начал отсчет второго нокдауна, однако Нганну решился продолжить поединок.

Однако через 22 секунды британец нокаутировал бывшего бойца смешанного стиля и одержал победу в бою, рассчитанном на десять раундов.

Для камерунца это была вторая встреча по правилам бокса, ранее он дебютировал против "Цыганского Короля" Тайсона Фьюри, который в июне столкнется с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона. В первом бою Нганну уступил раздельным решением судей.

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