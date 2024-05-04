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Претенденты на олимпийское золото примут участие в боксерском турнире в Астане

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Асланбек Шымбергенов
Асланбек Шымбергенов. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Обладатели лицензий на Олимпиаду-2024 примут участие в международном турнире по боксу "Elorda Cup", который пройдет с 13 по 19 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram журналиста Аяна Толегена.

Традиционный турнир с именитыми представителями любительского бокса пройдет на "Beeline Arena" в столице.

В соревнованиях примут участие Сакен Бибосынов (до 51 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек (до 80 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг), Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).

"В столице они пройдут боевую практику и после отправятся на восстановительный сбор в Турцию. Те, кто едет на второй мировой лицензионный турнир в Бангкоке, - участвовать не будут. Соперниками хозяев ринга будут сильнейшие боксеры Узбекистана, Японии, Марокко, Китая и других стран", - отмечает источник.

Напомним, последний лицензионный турнир для казахстанских боксеров пройдет в Таиланде с 23 мая по 3 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2095952-pretendenty-na-olimpiyskoe-zoloto-primut-uchastie-v-bokserskom-turnire-v-astane/

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