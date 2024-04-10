Определились последние участники сборной Казахстана по боксу на лицензионный олимпийский турнир

Сегодня, 10 апреля в Астане состоялись финальные поединки отборочных спаррингов сборной Казахстана по боксу за право выступить на лицензионном турнире в Таиланде, передает NUR.KZ.

Всего на ринге выступило четыре пары, их победители примут участие на боксерском турнире в Таиланде, где будут разыграны последние лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Мужчины, 63,5 кг:

Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал победу над Дулатом Бекбауовым в финальном поединке отборочных спаррингов и получит последнюю возможность побороться за участие в Играх.

Женщины, 54 кг:

Улжан Сарсенбек победила Сымбат Алиаскар и получила возможность представить страну в весовой категории, где также выступают Ангелина Лукас и Балауса Муздиман (обе не примут участие в Олимпиаде).

Женщины, 66 кг:

Наталья Богданова опередила Жасмин Кизатову и также получит вторую возможность побороться за путевку.

Женщины, 75 кг:

28-летняя чемпионка и призерка чемпионатов мира Валентина Хальзова прошла Гульсаю Ержан и примет участие на лицензионном турнире.

Напомним, лицензионный турнир состоится Бангкоке даты проведения: с 23 мая по 3 июня. Для квалификации на Олимпиаду спортсменам нужно дойти до полуфинала.

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