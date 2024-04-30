Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Он такой же, как Головкин": Канело сравнил своего следующего соперника с GGG

Опубликовано:

Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Канело Альварес и Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес сравнил американца Дэвида Бенавидеса с Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight.Hub.TV.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что Альварес после боя со своим соотечественником Хайме Мунгия может провести поединок против Дэвида Бенавидеса. Мексиканец заявил, что его предполагаемый следующий оппонент похож на именитого казахстанца Геннадия Головкина.

«Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин», — заявил Канело.

Напомним, Сауль Канело Альварес проведет свой следующий бой против Хайме Мунгия 4 мая в Лас-Вегасе.

Ранее, мексиканец высказывался о возможном реванше против российского боксера полутяжелого веса Дмитрия Бивола.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2093900-on-takoy-zhe-kak-golovkin-kanelo-sravnil-svoego-sleduyushchego-sopernika-s-ggg/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.