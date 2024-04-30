"Он такой же, как Головкин": Канело сравнил своего следующего соперника с GGG

Абсолютный чемпион во втором среднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес сравнил американца Дэвида Бенавидеса с Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight.Hub.TV.

В СМИ неоднократно появлялась информация, что Альварес после боя со своим соотечественником Хайме Мунгия может провести поединок против Дэвида Бенавидеса. Мексиканец заявил, что его предполагаемый следующий оппонент похож на именитого казахстанца Геннадия Головкина.

«Бенавидес — монстр? Нет, он такой же, как Головкин», — заявил Канело.

Напомним, Сауль Канело Альварес проведет свой следующий бой против Хайме Мунгия 4 мая в Лас-Вегасе.

Ранее, мексиканец высказывался о возможном реванше против российского боксера полутяжелого веса Дмитрия Бивола.

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