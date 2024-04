Сауль Канело Альварес высказался о реванше с Дмитрием Биволом

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес прокомментировал возможный реванш с представителем полутяжелого дивизиона Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на "One on one boxing".

Альварес заявил, что для него реванш с россиянином будет единственной причиной подняться в полутяжелый вес

«Единственная причина подняться в полутяжёлый вес — это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность и мы сможем договориться, я бы хотел провести этот матч-реванш», —заявил мексиканец.

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом прошел в мае 2022 года. В том поединке победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Свой следующий бой Канело проведет против соотечественника Хайме Мунгия. Поединок пройдет 4 мая в Лас-Вегасе.

