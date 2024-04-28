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Сауль Канело Альварес высказался о реванше с Дмитрием Биволом

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Сауль Альварес и Дмитрий Бивол
Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. Фото: Al Bello/Getty Images

Абсолютный чемпион второго среднего веса мексиканец Сауль Канело Альварес прокомментировал возможный реванш с представителем полутяжелого дивизиона Дмитрием Биволом, передает NUR.KZ со ссылкой на "One on one boxing".

Альварес заявил, что для него реванш с россиянином будет единственной причиной подняться в полутяжелый вес

«Единственная причина подняться в полутяжёлый вес — это реванш с Дмитрием Биволом. Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность и мы сможем договориться, я бы хотел провести этот матч-реванш», —заявил мексиканец.

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом прошел в мае 2022 года. В том поединке победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Свой следующий бой Канело проведет против соотечественника Хайме Мунгия. Поединок пройдет 4 мая в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092520-saul-kanelo-alvares-vyskazalsya-o-revanshe-s-dmitriem-bivolom/

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