Чемпион мира из Казахстана одержал очередную победу в профессиональном боксе

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выиграл поединок с доминиканцем Луисом Антонио Техедой на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу. Они сошлись в лимите полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг).

Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Нурдаулетова единогласным решением судей.

Теперь в активе 26-летнего казахстанца победы во всех семи боях на профессиональном ринге (две — нокаутами). На любительском уровне он выиграл чемпионат мира в 2019 году и стал бронзовым призером молодежного первенства планеты в 2016 году.

Техеда потерпел первое поражение в карьере. В активе 25-летнего доминиканца осталось девять побед (шесть — нокаутами) и одна ничья.

Также в рамках "Ночи чемпионов IBA" в Алматы бой выиграл казахстанец из команды Геннадия Головкина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.