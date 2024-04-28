Чемпион мира из Казахстана одержал очередную победу в профессиональном боксе

Казахстанский боксер Бекзад Нурдаулетов выиграл поединок с доминиканцем Луисом Антонио Техедой на турнире "Ночь чемпионов IBA", который прошел в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов стало вторым по значимости событием шоу. Они сошлись в лимите полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг).
Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Нурдаулетова единогласным решением судей.
Теперь в активе 26-летнего казахстанца победы во всех семи боях на профессиональном ринге (две — нокаутами). На любительском уровне он выиграл чемпионат мира в 2019 году и стал бронзовым призером молодежного первенства планеты в 2016 году.
Техеда потерпел первое поражение в карьере. В активе 25-летнего доминиканца осталось девять побед (шесть — нокаутами) и одна ничья.
Также в рамках "Ночи чемпионов IBA" в Алматы бой выиграл казахстанец из команды Геннадия Головкина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092292-chempion-mira-iz-kazahstana-oderzhal-ocherednuyu-pobedu-v-professionalnom-bokse/