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Казахстанец из команды Головкина нокаутировал соперника после паузы в карьере

Опубликовано:

Казахстанский боксер Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: Instagram @ali_akhmedov_officialpage

Казахстанский боксер Али Ахмедов одержал победу над венесуэльцем Карлосом Риверой на турнире "Ночь чемпионов" под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу прошло в Алматы. Соперники сошлись в лимите второго среднего веса (до 76,2 кг).

Поединок был рассчитан на 10 раундов, однако завершился досрочно. В первой трехминутке Ахмедов смог отправить оппонента в нокдаун. Во втором раунде 28-летний казахстанец вновь провел результативную атаку, после которой рефери зафиксировал технический нокаут.

Видео с нокдауном Риверы опубликовала пресс-служба IBA в Instagram.

Для Ахмедова победа стала 20-й на профессиональном ринге (15 — нокаутами). Также на его счету одно досрочное поражение. Представитель промоушена Геннадия Головкина провел бой впервые с сентября 2022 года.

Ривера проиграл четвертый поединок в карьере (3 — нокаутами). В активе 32-летнего венесуэльца осталось 26 побед (15 — нокаутами) при одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2092289-kazahstanec-iz-komandy-golovkina-nokautiroval-sopernika-posle-pauzy-v-karere/

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