Жанибек Алимханулы лишился соперника на следующий бой

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы не подерется с обязательным претендентом по линии WBO британцем Хамзой Ширазом, передает NUR.KZ.

Стало известно, что британский боксер выступит в андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Вечер бокса пройдет 1 июня. Шираз примет участие в экспериментальном формате, где по пять боксеров от промоутеров Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна сойдутся "стенка-на стенку". Соперником британца будет американец Остин Уильямс.

Отметим, Хамза Шираз занимает первое место в рейтинге среднего веса по версии WBO. Чемпионскими поясом в этом весе владеет казахстанец Жанибек Алимханулы. Боксеры неоднократно бросали друг друг вызов, а в марте провели дуэль взглядов.

В последний раз Алимханулы выходил на ринг 15 октября 2023 года. Тогда Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.