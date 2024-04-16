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Жанибек Алимханулы лишился соперника на следующий бой

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Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO и IBF, казахстанский профессиональный боксер Жанибек Алимханулы не подерется с обязательным претендентом по линии WBO британцем Хамзой Ширазом, передает NUR.KZ.

Стало известно, что британский боксер выступит в андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Вечер бокса пройдет 1 июня. Шираз примет участие в экспериментальном формате, где по пять боксеров от промоутеров Фрэнка Уоррена и Эдди Хирна сойдутся "стенка-на стенку". Соперником британца будет американец Остин Уильямс.

Отметим, Хамза Шираз занимает первое место в рейтинге среднего веса по версии WBO. Чемпионскими поясом в этом весе владеет казахстанец Жанибек Алимханулы. Боксеры неоднократно бросали друг друг вызов, а в марте провели дуэль взглядов.

В последний раз Алимханулы выходил на ринг 15 октября 2023 года. Тогда Жанибек в шестом раунде нокаутировал представителя Германии Винченцо Гуальтьери и объединил чемпионские пояса организаций WBO и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2085560-zhanibek-alimhanuly-lishilsya-sopernika-na-sleduyuschiy-boy/

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