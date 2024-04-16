Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели первую дуэль взглядов (видео)

Непобежденные чемпионы мира по боксу в полутяжелой весовой категории Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели свой первый стердаун в преддверии поединка, передает NUR.KZ.

Боксеры встретились 15 апреля на пресс-конференции в Лондоне. Их бой за титул абсолютного чемпиона мира в своем дивизионе состоится 1 июня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На встрече состоялся официальный анонс.

33-летний Бивол, владеющий поясом WBA, имеет профессиональный рекорд 22-0, 11 KO. Его протеже – 38-летний Артур Бетербиев будет в очередной раз отстаивать чемпионские титулы организаций WBC, IBF и WBO. Он подходит к данному поединку с такой же безупречной статистикой (20-0, 20 KO).

Отметим, что оба спортсмена входят в мировой рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P).

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