Тренер сборной Казахстана по боксу подвел итоги спаррингов перед лицензионным турниром

Главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов оценил внутренний отборочный турнир в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Серия спаррингов прошла в Астана 8-10 апреля. Она определила членов сборной Казахстана, которые поедут на турнир в Таиланде, где будут оспариваться олимпийские лицензии.

В мужской национальной команде пока нет путевки на Игры-2024 только в весе до 63,5 кг. Отборочные спарринги в этой категории выиграл Мухаммедсабыр Базарбайулы.

"Соревнование было очень честным. Болельщики смотрели по телевизору и видели, кто и как бился. Все пятеро боксеров-участников подошли к старту хорошо подготовленными. Потому что каждый мечтает поехать на Олимпиаду. Так что все бои были конкурентными. Каждый старался изо всех сил.

Что касается победителя, то Мухаммедсабыр Базарбайулы не прошел квалификацию в Италии. На этот раз он снова получил свой шанс, доказав лидерство. Наша основная цель — получить лицензию на Олимпиаду", — заявил Айтжанов.

По словам тренера, впереди у команды "серьезный план подготовки". Боксерам предстоит пройти совместный сбор с Кубой и Узбекистаном, а в мае выступить на турнире для оценки промежуточной готовности.

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