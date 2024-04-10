Данияр Елеусинов рассказал о своем следующем поединке

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Данияр Елеусинов поделился мнением о своем сопернике, с которым проведет бой 27 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight.ru.

27 апреля в Алматы Данияр Елеусинов проведет бой против узбекского боксера Саиджамшида Джафарова. Поединок пройдет в рамках "Ночи чемпионов IBA".

"У него длинные руки, он левша, и раньше он боксировал в категории до 75 кг, поэтому он покрупнее меня и выше (бой пройдет в весе до 71 кг). Я знаю его по боям со своими соотечественниками в финале чемпионата мира. Хоть он официально не проводил боев в профессионалах, но он уже выступал на турнирах «Ночь чемпионов IBA». В IBA проводятся полноценные профессиональные бои, и хоть Запад их не признает, это ничего не меняет.

Саиджамшид сейчас активно выступает в отличии от меня. Он моложе меня, но у меня есть свой багаж опыта, поэтому бой однозначно будет конкурентным. Многое также будет зависеть от настроя, поэтому посмотрим, что будет в ринге", - делится Елеусинов.

Напомним, что в предыдущей "Ночи чемпионов IBA", которая проходила в Астане, казахстанский боксер в главном событии вечера одержал яркую победу над представителем ЮАР Джабулани Макенси после двухлетнего перерыва в карьере.

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