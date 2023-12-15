Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов стал победителем "Ночи чемпионов IBA"

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов в главном событии вечера бокса "Ночь чемпионов IBA" одержал яркую победу над представителем ЮАР Джабулани Макенси после двухлетнего перерыва в карьере, передает NUR.KZ.

Перед поединком Данияра сборная Казахстана проигрывала команде мира со счетом 3:4. Победы одержали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Бекзад Нурдаулетов. К огорчению многих казахстанских болельщиков, сенсационно проиграл капитан национальной сборной Асланбек Шымбергенов.

Елеусинову противостоял габаритный африканский боксер, но при этом казахстанец сразу же завладел серединой ринга. Бой продлился всю дистанцию в шесть раундов. В итоге победа единогласным решением судей за олимпийским чемпионом 2016 года.

Напомним, Данияр Елеусинов не выходил на ринг почти два года. Свой последний бой он провел 19 декабря 2021 года против аргентинца Хуана Леала. В том поединке казахстанец завоевал вакантный пояс IBO в первом полусреднем весе.

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