"Я не оправдала надежд": казахстанская спортсменка обратилась к болельщикам

Казахстанская девушка-боксер Балауса Муздиман сделала эмоциональное заявление после своего поражения в спаррингах на олимпийский лицензионный турнир, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram в разделе stories Муздиман поблагодарила всех, кто ее поддерживал.

« Нет оправданий

Последние новости знают все. Да, это была моя мечта, не только моя, но и всех спортсменов. Но я не правильно использовала предоставленную Аллахом возможность. Извините, я конечно, не оправдала надежд тех, кто в меня верил. Главное, что до последнего отбора я не продала свою мечту. Жизнь на этом не останавливается, мы продолжаем работать. Всем болельщикам, которые меня поддержали большое спасибо», — написала Балауса.

Instagram-stories Балаусы Муздиман. Фото: instagram.com / muzdi_____

Напомним, спарринги казахстанской сборной завершатся сегодня в 16:00. В финальных поединках определятся лучшие в четырех весовых категориях, которых поборются за олимпийские лицензии на турнире в Таиланде.

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