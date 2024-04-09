Определились все финалисты отборочных спаррингов сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир

Сегодня, 9 апреля, в Астане состоялся второй день отборочных спаррингов сборной Казахстана по боксу за право выступить на лицензионном олимпийском турнире в Таиланде, передает NUR.KZ.

Семь пар встретились на ринге в ходе полуфинальных поединков, победители финалов будут бороться за лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Мужчины, 63,5 кг, 1/2 финала:

Мухаммедсабыр Базарбайулы одержал победу над Жандоса Кыдыралиевым, в финале ему будет противостоять Дулат Бекбауов, стартовавший в полуфинале с победы над Сериком Темиржановым.

Женщины, 54 кг, 1/2 финала:

Улжан Сарсенбек сенсационно победила лидера женской сборной в этом весе Жайну Шекербекову. Ее соперницей в финале выступит Сымбат Алиаскар, победившая Анель Сакыш.

Женщины, 66 кг, 1/2 финала:

Наталья Богданова победила Милану Сафронову, за поездку в Таиланд ей предстоит встретиться с Жасмин Кизатовой.

Женщины, 75 кг, 1/2 финала:

Гульсая Ержан выиграла у Жибек Жараскызы, в финале она будет боксировать с Валентиной Хальзовой.

Финальные встречи состоятся завтра, первый поединок начнется в 16:00 по казахстанскому времени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.