"Переключился на другие дела": американский инсайдер высказался о будущем Геннадия Головкина

Известный американский инсайдер бокса Дэн Рафаэль прокомментировал возможность возвращения экс-чемпиона мира в средней весовой категории Геннадия Головкина на ринг, передает NUR.KZ.

"GGG официально не объявлял о своем уходе на пенсию, но кажется, что он завязал (с боксом) и переключился на другие дела", - заявил Дэн Рафаэль в социальной сети X.

Напомним, 26 февраля легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин был избран новым президентом Национального Олимпийского комитета.

Головкин — один из самых титулованных боксеров современности. Он многократно выигрывал и защищал чемпионские пояса в среднем весе по различным версиям. В этой же категории на любительском уровне Головкин стал чемпионом мира и завоевал серебро Олимпиады-2004.

Последний раз на ринг новый глава НОК РК выходил в сентябре 2022 года, когда уступил мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу в их третьем очном поединке. После этого официально о завершении спортивной карьеры Головкин не объявлял.

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