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Промоутер Тайсона Фьюри назвал слабое место Александра Усика

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик (слева направо): Justin Setterfield / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри назвал слабое место его соперника за титул "абсолюта" Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"…Усик может полагать, что в поединке Тайсона с Фрэнсисом Нганну были некоторые моменты, которые он сумеет использовать в своих интересах.

Ахиллесовой пятой Александра, как я уже говорил, является то, что он плохо держит удары по корпусу. Странно, что многие эксперты это не замечают. Даниэль Дюбуа использовал этот момент. И у него почти получилось", - цитирует Уоррена источник.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Дмитрий Бивол назвал своего претендента на победу в это противостоянии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2081168-promouter-taysona-fyuri-nazval-slaboe-mesto-aleksandra-usika/

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