Промоутер Тайсона Фьюри назвал слабое место Александра Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри назвал слабое место его соперника за титул "абсолюта" Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"…Усик может полагать, что в поединке Тайсона с Фрэнсисом Нганну были некоторые моменты, которые он сумеет использовать в своих интересах.

Ахиллесовой пятой Александра, как я уже говорил, является то, что он плохо держит удары по корпусу. Странно, что многие эксперты это не замечают. Даниэль Дюбуа использовал этот момент. И у него почти получилось", - цитирует Уоррена источник.

Напомним, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелой весовой категории между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Ранее Дмитрий Бивол назвал своего претендента на победу в это противостоянии.

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