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Дмитрий Бивол назвал имя победителя боя Усик – Фьюри

Опубликовано:

Боксшы Дмитрий Бивол
Боксшы Дмитрий Бивол. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Претендент на титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, передает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Боксеры встретятся на ринге 18 мая.

"Я бы поставил на Усика в бою против Фьюри. На сегодняшний день у меня такое ощущение, что у него больше шансов. Потому что-то, что я увидел у Фьюри с Нганну, как-то… Не произвело впечатления вообще. Боксер обычно судит по последнему бою. Он может преподнести сюрприз, но Усик — это непростой парень. Он прошел два боя с Джошуа. Это огромный опыт", — заявил Дмитрий Бивол.

Напомним, что сам россиянин 1 июня подерется за титул абсолютного чемпиона с Артуром Бетербиевым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2079218-dmitriy-bivol-nazval-imya-pobeditelya-boya-usik-fyuri/

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