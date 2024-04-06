Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Хочу исполнить задуманное": Канело Альварес высказался о реванше с Биволом

Опубликовано:

Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Один из лучших боксеров мира вне весовых категорий мексиканец Сауль Канело Альварес прокомментировал потенциальный реванш с россиянином Дмитрием Биволом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Напомним, что боксеры встречались в мае 2022 года. Тогда победу в рамках полутяжелого веса завоевал российский спортсмен, ныне претендующий на титул абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе.

"Я не показал свой максимум в первом поединке против Бивола. Мне есть что доказывать в реванше. Я надеюсь, что однажды этот бой произойдет. Хотя сейчас я хочу исполнить задуманное", — заявил Сауль Альварес.

Ранее сам Дмитрий Бивол назвал своего фаворита в другом поединке за титул "абсолюта" между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2079860-hochu-ispolnit-zadumannoe-kanelo-alvares-vyskazalsya-o-revanshe-s-bivolom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.