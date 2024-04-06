"Хочу исполнить задуманное": Канело Альварес высказался о реванше с Биволом

Один из лучших боксеров мира вне весовых категорий мексиканец Сауль Канело Альварес прокомментировал потенциальный реванш с россиянином Дмитрием Биволом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Tofight.ru.

Напомним, что боксеры встречались в мае 2022 года. Тогда победу в рамках полутяжелого веса завоевал российский спортсмен, ныне претендующий на титул абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе.

"Я не показал свой максимум в первом поединке против Бивола. Мне есть что доказывать в реванше. Я надеюсь, что однажды этот бой произойдет. Хотя сейчас я хочу исполнить задуманное", — заявил Сауль Альварес.

Ранее сам Дмитрий Бивол назвал своего фаворита в другом поединке за титул "абсолюта" между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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