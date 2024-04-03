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Стало известно, кто получит шанс попасть на Олимпиаду-2024 вместо Ангелины Лукас

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Казахстанская боксер Дина Жоламан
Дина Жоламан. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Две девушки дополнительно включены в число участниц спаррингов за место в сборной Казахстана по боксу на лицензионный турнир, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Внутренние отборочные соревнования в команде пройдут 8-10 апреля в Астане. По их итогам будет сформирован состав сборной Казахстана, которая на турнире в Таиланде поборется за последнии лицензии на Олимпиаду-2024.

Ранее стало известно, что в спаррингах не сможет участвовать Ангелина Лукас. У одной из самых известных девушек-боксеров Казахстана запланирован профессиональный поединок на 25 апреля, а ее последнее выступление состоялось 30 марта.

На освободившееся место среди участниц спаррингов в весовой категории до 54 килограммов приглашена Дина Жоламан. На чемпионате мира 2016 года она выиграла золото, через шесть лет на этом турнире взяла бронзу.

Также шанс попасть в состав национальной сборной получит Милана Сафронова (до 66 килограммов). Во время любительской карьеры она становилась бронзовой медалисткой чемпионатов Азии и мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2078447-stalo-izvestno-kto-poluchit-shans-popast-na-olimpiadu-2024-vmesto-angeliny-lukas/

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