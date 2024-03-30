Ангелина Лукас одержала очередную победу на профессиональном ринге

Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас одержала победу над представительницей Таиланда Танварат Саенгиамджит на вечере бокса в Бангкоке, передает NUR.KZ.
Спортсменки провели поединок в лимите второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг). Бой продлился все восемь раундов.
Соперницы активно обменивались ударами, часто прибегали к борьбе в клинче. По итогам противостояния судьи единогласным решением признали сильнейшей Лукас.
Для 27-летней казахстанки это восьмая победа на профессиональном ринге, четыре из них она одержала нокаутами. В пассиве уроженки Тараза одно поражение.
Саенгиамджит проиграла третий бой подряд. Теперь на ее счету восемь побед при пяти поражениях и одной ничьей. При этом изначально соперницей Лукас на сайте BoxRec значилась другая представительница Таиланда — непобежденная Тханьярат Джайклом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2075922-angelina-lukas-oderzhala-ocherednuyu-pobedu-na-professionalnom-ringe/