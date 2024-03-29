Ангелина Лукас и Балауса Муздиман получили шанс отобраться на Олимпиаду-2024

Двое профессиональных боксеров вошли в число претенденток на участие в турнире за олимпийские лицензии в составе женской сборной, передает NUR.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Тренерский совет национальной команды утвердил список спортсменок, приглашенных на спарринги, которые состоятся в Астане с 8 по 10 апреля. По итогам противостояний в эти дни сформируется состав сборной Казахстана на турнир в Бангкоке (Таиланд), где будут оспариваться лицензии на Олимпиаду-2024 в Париже.
Приглашенные девушки-боксеры должны соответствовать весовым категориям, в которых они заявлены. Однако допускается небольшое изменение веса.
В спаррингах смогут принять участие 16 спортсменок, среди которых две девушки, выступающие на профессиональном ринге. Это Ангелина Лукас и Балауса Муздиман (обе — весовая категория до 54 кг).
Полный список боксеров, приглашенных на спарринге в Астане выглядит так:
До 50 кг: Назым Кызайбай, Алуа Балкибекова;
До 54 кг: Анель Сакыш, Жайна Шекербекова, Ангелина Лукас, Балауса Муздиман, Элина Базарова, Улжан Сарсенбек, Сымбат Алиаскар;
До 66 кг: Жасмин Кизатова, Лаура Есенкелды, Наталья Богданова, Дарига Шакимова;
До 75 кг: Гульсая Ержан, Валентина Хальзова, Жибек Жараскызы.
В категории до 60 кг отбор на лицензионный турнир пока проводиться не будет. Претендующая на поездку Римма Волосенко пока не восстановилась от травмы. В ходе дальнейших сборов тренерский штаб определится, отправить ли ее на соревнования в Таиланд или сделать выбор в пользу Виктории Графеевой.
На данный момент женская сборная Казахстана по боксу получила одну олимпийскую лицензию. Ее заработала Карина Ибрагимова в весовой категории до 57 кг.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2075463-angelina-lukas-i-balausa-muzdiman-poluchili-shans-otobratsya-na-olimpiadu-2024/