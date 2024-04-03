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"У меня есть еще кое-что": Канело заинтриговал болельщиков перед следующим боем

Опубликовано:

"Канело" Альварес и Хайме Мунгия
"Канело" Альварес и Хайме Мунгия: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем дивизионе мексиканский боксер Сауль Канело Альварес заявил, что его поклонников ждет сюрприз после поединка с соотечественником Хайме Мунгия, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Чемпион отказался открыть все детали, но многие эксперты предположили, что в скором времени Альварес объявит бой против американца Дэвид Бенавидеса.

«Да, я всегда стараюсь чем-то удивить людей и мексиканцев. Знаете, что касается боя, то противостояния мексиканца против мексиканца, уже должно быть достаточно, но у меня есть еще кое-что для мексиканцев. Нет, я не скажу, что это. Это сюрприз. Мне нравится удивлять людей», - сказал Альварес.

Напомним, Сауль Канело Альварес и Хайме Мунгия проведут бой 5 мая на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2078117-u-menya-est-esche-koe-chto-kanelo-zaintrigoval-bolelschikov-pered-sleduyuschim-boem/

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