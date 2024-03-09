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Официально объявлен следующий бой Сауля "Канело" Альвареса

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Боксер Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес проведет следующий бой 4 мая с соотечественником Хайме Мунгией, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

О разработке этого поединка в последние недели активно сообщали инсайдеры. Теперь опубликован официальный анонс противостояния. Бой состоится на "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Впервые два мексиканских боксера оспорят четыре главных пояса. На данный момент Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), владея титулами WBC, WBA, IBF и WBO.

В активе 33-летнего "Канело" на профессиональном ринге 60 побед (39 — нокаутами) при двух поражениях и двух ничьих. Мунгия выиграл все 43 своих поединка (34 — нокаутами). Ранее 27-летний мексиканец был чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065497-ofitsialno-obyavlen-sleduyuschiy-boy-saulya-kanelo-alvaresa/

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