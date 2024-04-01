"Наведем порядок": новый тренер — о проблемах сборной Казахстана по боксу

Новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу Елдос Сайдалин прокомментировал свое назначение на эту должность, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

О приходе специалиста в национальную команду было объявлено в понедельник. На посту главного тренера он сменил Шамиля Сафиуллина.

"Выражаю огромную благодарность руководству за доверие. Впереди остался только один лицензионный турнир. И нас ожидает много работы. Конечно, я бы мог отказаться от должности, боясь ответственности. Однако тренировать национальную команду — это моя мечта. И если бы я избежал этого предложения, то подставил бы под сомнение свою работу.

Хорошо знаю всех членов команды. Все они мирового уровня и были закалены на мировых турнирах. Поэтому постараемся сделать все возможное, чтобы получить как можно больше путевок на последнем отборочном турнире", — сказал Сайдалин.

Тренер отметил, какими вопросами намерен сразу заняться во главе национальной сборной.

"Первым делом наведем полный порядок в команде. Сделаем акцент на дисциплине. Человек, уважающий свой вид спорта, свою команду, не будет поддаваться сплетням и лишним разговорам, не нарушит сплоченность команды. Сейчас речь идет о женской команде Казахстане по боксу. Я надеюсь, что мы поставим точку во всех спорных моментах.

В ближайшие дни состоится спарринг-турнир, по итогам которого выберем лучших. Двери сборной открыты для всех. Мы также даем шанс Ангелине Лукас, которая была исключена из национальной команды. Пусть проявит свою силу и возможности. Мы выберем лучших по справедливости. Верю, мы станем очень сильной командой", — заключил Сайдалин.

На данный момент в активе женской сборной Казахстана по боксу одна олимпийская лицензия. Планируется, что в апреле в Астане состоятся спарринги, по итогам которых сформируется состав команды на турнир в Таиланде, где будут разыгрываться последние путевки на ОИ-2024.

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