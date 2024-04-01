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Главный тренер сменился в сборной Казахстана по боксу

Опубликовано:

Казахстанский тренер по боксу Елдос Сайдалин
Елдос Сайдалин. Фото: Казахстанская федерация бокса

Елдос Сайдалин стал новым главным тренером женской сборной Казахстана по боксу, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет республики.

Отечественный специалист сменил на этом посту Шамиля Сафиуллина. Ранее Сайдалин возглавлял молодежную национальную команду по боксу, где работал с 2021 года.

Специалист является заслуженным тренером Республики Казахстан. Он проходил обучение по международной программе повышения квалификации тренеров. Под его руководством казахстанские девушки многократно выигрывали медали чемпионатов мира и Азии.

Сам Сайдалин в качестве спортсмена становился призером молодежного чемпионата мира в 2004 году. На взрослом уровне он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз пробивался в финал чемпионата Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2077082-glavnyy-trener-smenilsya-v-sbornoy-kazahstana-po-boksu/

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