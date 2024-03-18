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Сборная Казахстана по боксу стала лучшей на турнире в Сербии

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Боксер Санжар Ташкенбай
Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Международный турнир по боксу в сербском Белграде стал успешным для сборной Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На соревнованиях представители республики выиграли по четыре золотых и серебряных медали. В общекомандном зачете турнира в Белграде Казахстан показал лучший результат.

Чемпионами по итогам выступлений стали Ернур Кайрат (весовая категория до 48 кг), Санжар Ташкенбай (до 51 кг), Даулет Молдашев (до 54 кг) и Диас Молжигитов (до 75 кг).

Серебряные награды выиграли Сабыржан Аккалыков (до 71 кг), Ерасыл Жакпеков (до 80 кг), Данияр Рахимбердинов (до 92 кг) и Олжас Бокаев (свыше 92 кг).

Напомним, ранее министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев оценил выступление казахстанских боксеров на лицензионном турнире в Италии, где оспаривались путевки на Олимпиаду-2024.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2070168-sbornaya-kazahstana-po-boksu-stala-luchshey-na-turnire-v-serbii/

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