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Геннадий Головкин поздравил казахстанских боксеров с завоеванием олимпийских лицензий

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Геннадий Головкин с национальной сборной Казахстана по боксу
Геннадий Головкин с национальной сборной Казахстана по боксу. Фото: instagram.com /olympic_kz

Президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин отметил успешное завоевание путевок на Олимпиаду в Париже казахстанскими боксерами на турнире в Италии, передает NUR.KZ.

В Италии завершился лицензионный турнир по боксу. Сборная Казахстана смогла завоевать на нем пять лицензий на Олимпийские игры в Париже-2024. У казахстанской команды на данный момент семь олимпийских лицензий в боксе: Айбек Оралбай (свыше 92 кг), Камшыбек Кункабаев (до 92 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг) и Карина Ибрагимова (до 57 кг).

С успешным результатом спортсменов поздравил и президент НОК Геннадий Головкин.

Среди мужской сборной на данный момент только один вес остается без представителя из Казахстана это - 63,5 кг. На турнире в Италии его представлял Мухамедсабыр Базарбайулы, который остановился на стадии 1/16-й финала.

Женская сборная представлена на данный момент только Кариной Ибрагимовой, которая завоевала свою путевку на минувших Азиатских играх.

У боксеров будет еще одна попытка заработать лицензию на турнире в Таиланде, в мае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2066724-gennadiy-golovkin-pozdravil-kazahstanskih-bokserov-s-zavoevaniem-olimpiyskih-litsenziy/

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