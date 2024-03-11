Айбек Оралбай завоевал третью лицензию среди боксеров на Олимпийские игры-2024 в Париже

Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов одержал победу на лицензионном турнире в Италии, передает NUR.KZ.

Заключительным соперником Оралбая за путевку на парижскую Олимпиаду выступил представитель США Джамар Талли.

В первом раунде казахстанец вел аккуратный бой, активно действовал на контратаках и перебивал соперника.

Во второй трехминутке американец не так часто проводить акцентированные атаки, старался держать дистанцию, однако любая попытка обострить поединок жестко наказывалась Оралбаем.

В заключительном отрезке Айбек ушел в глухую оборону, не уходил в размены, поскольку набрал нужное количество баллов по итогам прошлых раундов.

По итогу четвертьфинального поединка, победу единогласным решением судей (5:0) одержал Айбек Оралбай. Для казахстанских боксеров это в это третья лицензия.

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