Айбек Оралбай завоевал третью лицензию среди боксеров на Олимпийские игры-2024 в Париже

Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов одержал победу на лицензионном турнире в Италии, передает NUR.KZ.
Заключительным соперником Оралбая за путевку на парижскую Олимпиаду выступил представитель США Джамар Талли.
В первом раунде казахстанец вел аккуратный бой, активно действовал на контратаках и перебивал соперника.
Во второй трехминутке американец не так часто проводить акцентированные атаки, старался держать дистанцию, однако любая попытка обострить поединок жестко наказывалась Оралбаем.
В заключительном отрезке Айбек ушел в глухую оборону, не уходил в размены, поскольку набрал нужное количество баллов по итогам прошлых раундов.
По итогу четвертьфинального поединка, победу единогласным решением судей (5:0) одержал Айбек Оралбай. Для казахстанских боксеров это в это третья лицензия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2066388-aybek-oralbay-zavoeval-tretyu-litsenziyu-sredi-bokserov-na-olimpiyskie-igry-2024-v-parizhe/