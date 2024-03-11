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Казахстанская спортсменка уступила в поединке за лицензию на Олимпиаду-2024

Опубликовано:

Валентина Хальзова
Валентина Хальзова. Фото: Сали Сабиров

Представительница национальной сборной Казахстан по боксу Валентина Хальзова уступила в четвертьфинале турнира в Италии и покидает соревнования без олимпийской лицензии, передает NUR.KZ.

Хальзова представляет женскую сборную Казахстана в весовой категории до 75 килограммов. Ее соперницей была спортсменка из Великобритании Синди Нгамба. По итогам двух раундов оппонентка держала уверенное лидерство, а в третьем отрезке казахстанке и вовсе отсчитали три нокдауна. В итоге досрочная победа представительницы Великобритании.

У Валентины Хальзовой еще будет одна попытка завоевать олимпийскую путевку на турнире в Таиланде, в мае.

Ранее, Айбек Оралбай, выступающий в весовой категории до 92 килограммов одержал победу и принес Казахстану третью лицензию среди боксеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2066430-kazahstanskaya-sportsmenka-ustupila-v-boe-za-litsenziyu-na-olimpiadu-2024/

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