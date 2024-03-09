Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Казахстанка вышла в четвертьфинал лицензионного турнира по боксу

Опубликовано:

Валентина Хальзова
Валентина Хальзова. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова одержала победу в стартовом поединке и вышла в четвертьфинал турнира за олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

Хальзова представляет женскую сборную Казахстана в весовой категории до 75 килограммов. В своем стартовом бою она билась против спортсменки из Турции Бусры Исилдар. Более опытная Валентина Хальзова с первого раунда завладела инициативой и полностью контролировала ход поединка. В итоге победа казахстанки судейским решением со счетом - 4:1.

Теперь 11 марта казахстанскую спортсменку ждет решающий поединок за олимпийскую путевку.

Ранее, представители национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан и Алуа Балкибекова вышли в 1/8 финала турнира за олимпийские лицензии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065584-kazahstanka-vyshla-v-chetvertfinal-litsenzionnogo-turnira-po-boksu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.