Казахстанка вышла в четвертьфинал лицензионного турнира по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Валентина Хальзова одержала победу в стартовом поединке и вышла в четвертьфинал турнира за олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

Хальзова представляет женскую сборную Казахстана в весовой категории до 75 килограммов. В своем стартовом бою она билась против спортсменки из Турции Бусры Исилдар. Более опытная Валентина Хальзова с первого раунда завладела инициативой и полностью контролировала ход поединка. В итоге победа казахстанки судейским решением со счетом - 4:1.

Теперь 11 марта казахстанскую спортсменку ждет решающий поединок за олимпийскую путевку.

Ранее, представители национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан и Алуа Балкибекова вышли в 1/8 финала турнира за олимпийские лицензии.

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