Олимпиада-2024:Сборная Казахстана по боксу продолжает успешное выступление на лицензионном турнире

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан и Алуа Балкибекова вышли в 1/8 финала турнира за олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

Для Алуы Балкибековой это был дебютный бой на лицензионном турнире в итальянском Бусто-Арсицио. В своем поединке в весовой категории до 50 килограммов она победила Клавдию Тотову из Чехии. Итоговый счет боя - 5:0, победа за казахстанской спортсменкой.

Для завоевания лицензии Балкибековой необходимо выиграть еще два поединка.

В очередной соревновательный день провел свой бой и Махмуд Сабырхан. Казахстанец одержал победу над представителем Таиланда Саравутом Суктетом. В первом раунде Сабырхан уступил со счетом 2:3. Затем вторую трехминутку уверенно отбоксировал со счетом - 4:1.В итоге победа Махмуда со счетом - 3:2.

Ранее, Казахстанский боксер Нурбек Оралбай одержал вторую победу и вышел в 1/8 финала лицензионного турнира, который в эти дни проходит в итальянском городе Бусто-Арсицио.

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