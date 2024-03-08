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Джошуа и Нганну провели последнюю дуэль взглядов перед очным боем (видео)

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Боксеры Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну (слева направо)
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну (слева направо): Richard Pelham/Getty Images

В социальных сетях появились кадры заключительной дуэли взглядов между британцем Энтони Джошуа и франко-камерунским спортсменом Фрэнсисом Нганну перед их боем, передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок атлетов в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавит вечер бокса в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Их бой состоится в ночь на 9 марта по казахстанскому времени.

Перед турниром Джошуа и Нганну прошли взвешивание, а затем провели дуэль взглядов. Стердаун обошелся без провокаций и негативных моментов.

На данный момент 34-летний Джошуа в профессиональной карьере имеет 27 побед (24 — нокаутом) при 3 поражениях (1 — нокаутом). Ранее британец владел поясами WBC International, IBF, WBA (Super), IBO, WBO в тяжелом весе.

Для 37-летнего Нганну это будет второй поединок в профессиональном боксе, где он дебютировал с поражения от Тайсона Фьюри. Франко-камерунский спортсмен большую часть карьеры провел в смешанных единоборствах и был чемпионом UFC в тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065317-dzhoshua-i-ngannu-proveli-poslednyuyu-duel-vzglyadov-pered-ochnym-boem-video/

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