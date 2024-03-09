"Я планирую нокаутировать его": Майк Тайсон – о поединке против 27-летнего Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон прокомментировал свой объявление боя против известного блогера Джейка Пола, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Напомним, что ранее официально был объявлен поединок по правилам бокса между 57-летним Тайсоном и 27-летним Полом, бой состоится 20 июля.

"Я с нетерпением жду возможности выйти на ринг против Джейка Пола на стадионе в Техасе. За эти годы Джейк значительно вырос как боксер. Так что будет интересно посмотреть, что способности и амбиции "Малыша" смогут сделать с опытом и навыками величайшего боксера в истории.

Будем считать, что круг замкнулся: я позволил Джейку Полу дебютировать в боксе в андеркарде моего боя против Роя Джонса, а теперь я планирую нокаутировать его", – цитирует Тайсона источник.

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