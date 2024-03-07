Официально объявлен следующий бой Майка Тайсона против 27-летнего блогера

В прошлом абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон на своей странице в Instagram объявил следующего соперника, передает NUR.KZ.

Оппонентом "Железного Майка" выступит популярный американский блогер Джейк Пол, который известен своими выступлениями в боксе против известных экс-профессиональных спортсменов.

Одними из самых громких соперников 27-летнего Пола были брат "Цыганского Короля" Тайсона Фьюри Томми и экс-звезда UFC Нейт Диаз. Фьюри был первым действующим профи в карьере Джейка и нанес ему единственное поражение.

Поединок Джейка Пола против Майка Тайсона состоится 20 июля, его покажет стриминговый сервис Netflix.

Отметим, что самому Майку 57 лет, ранее боксерского поединка с ним добивался ветеран ММА из России Федор Емельяненко.

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