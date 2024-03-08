Чемпион мира из Казахстана выиграл свой второй бой за олимпийскую лицензию

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай одержал вторую победу и вышел в 1/8 финала лицензионного турнира, который в эти дни проходит в итальянском городе Бусто-Арсицио, передает NUR.KZ.

В 1/16 финала весовой категории до 80 килограммов на лицензионном турнире в Италии Оралбай, который является действующим чемпионом мира, одержал победу над представителем Того Превом Падабади. Итоговый счет - 5:0, уверенная победа казахстанского боксера.

Для того чтобы получить олимпийскую лицензию Нурбеку и другим участникам соревнований нужно дойти до полуфинала.

Ранее, представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова прошла в следующий круг лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсицио.

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