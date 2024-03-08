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Казахстанская спортсменка выиграла первый бой на турнире за лицензии на Олимпиаду-2024

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Наталья Богданова
Наталья Богданова. Фото: Аян Толеген / Дирекция развития спорта

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова прошла в следующий круг лицензионного турнира в итальянском Бусто-Арсицио, передает NUR.KZ.

Богданова представляет сборную Казахстана в весовой категории до 66 килограммов. На данных боксерских соревнований наша спортсменка проводила бой против представительницы женской команды из Аргентины Лорены Бальбуэна. В итоге победа Богдановой со счетом - 4:1.

В следующий раз бронзовый призер Летних Азиатских игр выйдет на ринг уже завтра.

Напомним, женская сборная Казахстана потеряла на данном лицензионном турнире двух представительниц - Жайну Шекербекову и Римму Волосенко.

В случае Волосенко Казахстанская федерация бокса выступила с официальным заявлением о спорном судействе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065353-kazahstanskaya-sportsmenka-vyigrala-pervyy-boy-na-turnire-za-litsenzii-na-olimpiadu-2024/

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