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Нганну оказался значительно тяжелее Джошуа перед их боем

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Боксеры Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну (слева направо)
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну (слева направо): Richard Pelham/Getty Images

Франко-камерунский спортсмен Фрэнсис Нганну и британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед их очным боксерским поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN.

Рейтинговое противостояние соперников в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавит турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Нганну первым прошел взвешивание, показав на весах 123,6 кг. Результат Джошуа — 114,5 кг.

После взвешивания спортсмены провели дуэль взглядов, которая прошла в спокойной обстановке.

Самым массивным участником турнира в Эр-Рияде станет Чжан Чжилэй, показавший на весах 132,3 кг. Китайцу предстоит в соглавном поединке защищать временный пояс WBO в тяжелой категории. Его соперник новозеландец Джеф Паркер показал на взвешивании результат 112,3 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065254-ngannu-okazalsya-znachitelno-tyazhelee-dzhoshua-pered-ih-boem/

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