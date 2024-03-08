Нганну оказался значительно тяжелее Джошуа перед их боем

Франко-камерунский спортсмен Фрэнсис Нганну и британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед их очным боксерским поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN.

Рейтинговое противостояние соперников в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) возглавит турнир в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Нганну первым прошел взвешивание, показав на весах 123,6 кг. Результат Джошуа — 114,5 кг.

После взвешивания спортсмены провели дуэль взглядов, которая прошла в спокойной обстановке.

Самым массивным участником турнира в Эр-Рияде станет Чжан Чжилэй, показавший на весах 132,3 кг. Китайцу предстоит в соглавном поединке защищать временный пояс WBO в тяжелой категории. Его соперник новозеландец Джеф Паркер показал на взвешивании результат 112,3 кг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.