Первая потеря сборной Казахстана: Жайна Шекербекова проиграла на лицензионном турнире по боксу

Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Жайна Шекербекова покидает турнир в итальянском Бусто-Арсицио без олимпийской лицензии, передает NUR.KZ.
Казахстанская спортсменка представляла сборную в весовой категории до 54 килограммов. Жайна Шекербекова не смогла победить представительницу Нигерии Шукура Карим, хотя по итогам первого раунда вела в счете.
Итоговое судейское решение по поединку победа соперницы. Таким образом, Шекербекова становится первой потерей Казахстана на данном лицензионном турнире.
Ранее, представители национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай одержали победы в своих поединках на турнире за олимпийские лицензии в Италии
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2065100-pervaya-poterya-sbornoy-kazahstana-zhayna-shekerbekova-proigrala-na-litsenzionnom-turnire-po-boksu/