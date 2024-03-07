Казахстанские боксеры продолжают успешное выступление на лицензионном турнире

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов и Айбек Оралбай одержали победы в своих поединках на турнире за олимпийские лицензии в Италии, передает NUR.KZ.

Чемпион мира 2021 года и бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Сакен Бибосынов, выступающий в весовой категории до 51 килограмма в своём втором бою со счетом 5:0 победил кенийца Давида Каранжу. 10 марта Сакен выйдет против представляющего Бахрейн воспитанника отечественной школы бокса Азата Махметова

В своём первом бою на олимпийском лицензионном турнире в итальянском Бусто-Арсицио еще один казахстанец Айбек Оралбай в весе до 92 килограммов одолел индуса Санджита Санджита. Необходимо отметить, что индийский боксёр, так же, как и Айбек является чемпионом Азии в данной весовой категории. Следующий бой Айбека пройдёт уже сегодня - против Ханьюла Джунга из Южной Кореи.

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