Тайсон Фьюри о боях Александра Усика: "Не особо впечатлили"

Чемпион мира по версии WBC, британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри в очередной раз высказался в адрес своего будущего оппонента, обладателя поясов WBO, WBA и IBF украинца Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Fightnews.info.
Тайсон поставил под сомнения достижения украинца, а также заявил, что нокаутирует Александра в течении семи раундов.
«Усик провел всего пять боев в супертяжелом весе, которые меня не особо впечатлили. Достаточно ли он хорош, чтобы победить «Цыганского короля»? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку. Я одолею его за семь раундов», - сказал Фьюри.
Ранее, известный украинский профессиональный боксер-супертяж, экс-чемпион WBC Виталий Кличко дал несколько советов британцу Тайсону Фьюри, как победить Александра Усика.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064301-tayson-fyuri-o-boyah-usika-ne-osobo-vpechatlili/