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Тайсон Фьюри о боях Александра Усика: "Не особо впечатлили"

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Боксеры Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Alex Pantling/Getty Images

Чемпион мира по версии WBC, британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри в очередной раз высказался в адрес своего будущего оппонента, обладателя поясов WBO, WBA и IBF украинца Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Fightnews.info.

Тайсон поставил под сомнения достижения украинца, а также заявил, что нокаутирует Александра в течении семи раундов.

«Усик провел всего пять боев в супертяжелом весе, которые меня не особо впечатлили. Достаточно ли он хорош, чтобы победить «Цыганского короля»? Я так не думаю, но удачи ему. Если он это сделает, я пожму ему руку. Я одолею его за семь раундов», - сказал Фьюри.

Ранее, известный украинский профессиональный боксер-супертяж, экс-чемпион WBC Виталий Кличко дал несколько советов британцу Тайсону Фьюри, как победить Александра Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064301-tayson-fyuri-o-boyah-usika-ne-osobo-vpechatlili/

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