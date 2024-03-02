Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Все ожидают драмы в ринге": Кличко прокомментировал исход боя "Усик - Фьюри"

Опубликовано:

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик: Justin Setterfield/Getty Images

Известный украинский профессиональный боксер-супертяж, экс-чемпион WBC Виталий Кличко дал несколько советов британцу Тайсону Фьюри, как победить Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Vringe.com.

Кличко посоветовал Тайсону Фьюри наладить правильный режим, который ему поможет в бою против Усика.

"Фьюри нужно меньше питаться фастфудом, отказаться от алкоголя, отказаться от наркотиков и хорошо подготовиться к бою. Все ожидают драмы в ринге. Никто в мире не знает, как этот бой пройдёт. Это всё же хэвивейт. Любой удар может стать решающим. Именно по этой причине будет ошибкой называть победителя. Но понятное дело, что я держу кулачки за Усика. Надеюсь, он победит и вернёт пояс WBC в Украину. Посмотрим...", - заявил Кличко.

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) будет определён первый абсолютный чемпион хэвивейта в эпоху четырёх поясов. В очном противостоянии сойдутся чемпион WBO, WBA Super, IBFЮ IBO и The Ring украинец Александр Усик и чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064139-vse-ozhidayut-dramy-v-ringe-klichko-prokommentiroval-ishod-boya-usik-fyuri/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.