"Все ожидают драмы в ринге": Кличко прокомментировал исход боя "Усик - Фьюри"

Известный украинский профессиональный боксер-супертяж, экс-чемпион WBC Виталий Кличко дал несколько советов британцу Тайсону Фьюри, как победить Александра Усика, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Vringe.com.

Кличко посоветовал Тайсону Фьюри наладить правильный режим, который ему поможет в бою против Усика.

"Фьюри нужно меньше питаться фастфудом, отказаться от алкоголя, отказаться от наркотиков и хорошо подготовиться к бою. Все ожидают драмы в ринге. Никто в мире не знает, как этот бой пройдёт. Это всё же хэвивейт. Любой удар может стать решающим. Именно по этой причине будет ошибкой называть победителя. Но понятное дело, что я держу кулачки за Усика. Надеюсь, он победит и вернёт пояс WBC в Украину. Посмотрим...", - заявил Кличко.

Напомним, 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) будет определён первый абсолютный чемпион хэвивейта в эпоху четырёх поясов. В очном противостоянии сойдутся чемпион WBO, WBA Super, IBFЮ IBO и The Ring украинец Александр Усик и чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

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