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Звезде мирового бокса запретили драться за пояс за несколько минут до боя

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Пуэрториканская девушка-боксер Аманда Серрано (справа)
Аманда Серрано (справа): Al Bello/Getty Images

Пуэрториканка Аманда Серрано из-за травмы глаза не смогла провести титульный поединок в полулегком весе (до 57,2 кг) с немкой Ниной Майнке, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Противостояние соперниц должно было возглавить боксерский вечер в Сан-Хуане — столице Пуэрто-Рико. За несколько минут до боя врачи отказали Серрано в допуске к поединку из-за повреждения роговицы.

После этого спортсменка появилась на ринге в солнечных очках и не могла сдержать слез. Пуэрториканку поддерживал ее промоутер Джейк Пол, который до этого сам выступил на турнире и одержал победу нокаутом в первом раунде.

"С разбитым сердцем я хочу сказать, что мне очень жаль, — написала Серрано в соцсети X после инцидента. — Все, кто знаком со мной, знают, что я воин и никогда не согласилась бы отменить бой. Я бы дралась без глаза и руки. Моя соперница Нина, ты потрясающий боец и вызываешь уважение. Благодарю тебя и обещаю, что мы будем биться, а ты получишь возможность завоевать титул, так как заслуживаешь этого".

Серрано добавила, что очень хотела выступить на родной земле. Она гарантировала возврат средств зрителям, а также выплату полного гонорара Майнке.

"Мы благодарны и признательны всем, кто пришел. Я побила рекорды по посещаемости и продажам, а это больше, чем может желать простая женщина. Спасибо миллион раз, Пуэрто-Рико! Вот почему я всегда хвалюсь, когда представляю вас", — подчеркнула Серрано.

На кону поединка должны были стоять чемпионские пояса WBA, IBF, WBO, IBO и The Ring, которыми владеет 35-летняя пуэрториканка. На профессиональном ринге Серрано одержала 46 побед (30 — нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей. 30-летняя Майнке за карьеру выиграла 18 боев и уступила в трех.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064196-zvezde-mirovogo-boksa-zapretili-bitsya-za-poyas-za-neskolko-minut-do-boya/

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