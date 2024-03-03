Блогер Джейк Пол нокаутом в первом раунде оформил новую победу в профессиональном боксе

Американец Джейк Пол, являющийся одним из самых популярных YouTube-блогеров мира, одержал девятую победу в профессиональном боксе благодаря нокауту, передает NUR.KZ.

Соперником спортсмена стал его соотечественник Райан Бурланд. Их поединок состоялся в Сан-Хуане — столице Пуэрто-Рико.

Уже в первом раунде Пол обрушил многочисленные атаки на своего оппонента. После очередной серии пропущенных Бурландом ударов рефери зафиксировал технический нокаут за 27 секунд до конца стартового отрезка.

Для 27-летнего Пола это третья подряд победа. Всего он выиграл девять профессиональных боев (шесть — нокаутом), а единственное поражение потерпел от Томми Фьюри — младшего брата чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Тайсона Фьюри. В активе 35-летнего Бурланда теперь 17 побед (шесть — нокаутом) и три проигрыша.

Также в рамках боксерского вечера в Сан-Хуане пуэрториканец Джонатан Гонсалес единогласным решением судей одолел своего соотечественника Рене Сантьяго и в третий раз защитил чемпионский пояс WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг).

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