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Султан Заурбек сделал заявление после уверенной победы

Опубликовано:

Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек в своем Instagram обратился к соотечественникам после победы на турнире в британском Телфорде, передает NUR.KZ.

В ночь на субботу по казахстанскому времени спортсмен одолел колумбийца Виктора Хулио, один раз отправив того в нокдаун. Теперь в активе боксера по прозвищу "Казахский король" победы во всех 17 боях на профессиональном ринге.

"Ассаламағалейкум, казахский народ. Сегодня я одержал свою 17-ю победу. Все только начинается. Я очень благодарен своим болельщикам, которые меня поддерживают", — написал Заурбек.

Казахстанец 12 из 17 боев выиграл нокаутами. В поединке с Хулио прервалась его серия из пяти досрочных побед.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064112-sultan-zaurbek-sdelal-zayavlenie-posle-uverennoy-pobedy/

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