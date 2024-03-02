Султан Заурбек сделал заявление после уверенной победы

Казахстанский профессиональный боксер Султан Заурбек в своем Instagram обратился к соотечественникам после победы на турнире в британском Телфорде, передает NUR.KZ.

В ночь на субботу по казахстанскому времени спортсмен одолел колумбийца Виктора Хулио, один раз отправив того в нокдаун. Теперь в активе боксера по прозвищу "Казахский король" победы во всех 17 боях на профессиональном ринге.

"Ассаламағалейкум, казахский народ. Сегодня я одержал свою 17-ю победу. Все только начинается. Я очень благодарен своим болельщикам, которые меня поддерживают", — написал Заурбек.

Казахстанец 12 из 17 боев выиграл нокаутами. В поединке с Хулио прервалась его серия из пяти досрочных побед.

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