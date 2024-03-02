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"Казахский король" Султан Заурбек одержал очередную победу на профессиональном ринге

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Казахстанский боксер Султан Заурбек
Султан Заурбек. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Казахстанец Султан Заурбек одолел колумбийца Виктора Хулио в рамках боксерского вечера в британском Телфорде и остался непобежденным, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легком весе (до 61,2 кг) продлился все восемь раундов, по итогам которых судейским решением сильнейшим был признан Заурбек. Боксер по прозвищу "Казахский король" в шестой трехминутке отправил оппонента в нокдаун.

Теперь 27-летний Заурбек выиграл все 17 боев на профессиональном ринге (12 — досрочно). В активе 29-летнего Хулио теперь 17 побед при 11 поражениях.

Изначально соперником казахстанца по этому поединку должен был стать Карлос Даниэль Кордоба. Однако аргентинец получил травму за три дня до боя, и его заменил Хулио.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2064106-kazahskiy-korol-sultan-zaurbek-oderzhal-ocherednuyu-pobedu-na-professionalnom-ringe/

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