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Отец Данияра Елеусинова прояснил ситуацию с возвращением сына в сборную Казахстана

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Данияр Елеусинов
Данияр Елеусинов. Фото: DAZN.COM

Отец Данияр Елеусинова - Марат Елеусинов прокомментировал появившуюся информацию о подготовке сына к Олимпийским играм в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Недавно главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался, что был бы не прочь возвращению Данияра Елеусинова в стан национальной команды.

«Решение о возвращении в сборную Данияр примет сам. Он еще не давал никакого согласия. Кто получит лицензию, тот и поедет на Олимпиаду. Сейчас этот вопрос слишком сильно раздувается журналистами», – сказал отец боксера.

Ранее, Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Бахыт Сарсекбаев прокомментировал возможность возвращения чемпиона Олимпиады-2016 Данияра Елеусинова в сборную Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058328-otets-daniyara-eleusinova-proyasnil-situatsiyu-s-vozvrascheniem-syna-v-sbornuyu-kazahstana/

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