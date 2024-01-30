Отец Данияра Елеусинова прояснил ситуацию с возвращением сына в сборную Казахстана

Отец Данияр Елеусинова - Марат Елеусинов прокомментировал появившуюся информацию о подготовке сына к Олимпийским играм в Париже-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Недавно главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов высказался, что был бы не прочь возвращению Данияра Елеусинова в стан национальной команды.

«Решение о возвращении в сборную Данияр примет сам. Он еще не давал никакого согласия. Кто получит лицензию, тот и поедет на Олимпиаду. Сейчас этот вопрос слишком сильно раздувается журналистами», – сказал отец боксера.

Ранее, Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Бахыт Сарсекбаев прокомментировал возможность возвращения чемпиона Олимпиады-2016 Данияра Елеусинова в сборную Казахстана.

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