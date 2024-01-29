"Есть смысл в вызове Елеусинова": олимпийский чемпион по боксу высказался о национальной команде

Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Бахыт Сарсекбаев прокомментировал возможность возвращения чемпиона Олимпиады-2016 Данияра Елеусинова в сборную Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на meta-ratings.kz.

Сарсекбаев отметил, что многие спортсмены этой весовой категории уже знают стиль бокса главного представителя полусреднего дивизиона казахстанской команды - Асланбека Шымбергенова.

"Честно говоря, не знаю, насколько эта идея хороша. В национальной сборной работают специалисты, которые отвечают на эти вопросы. Сейчас я не особо пристально слежу за боксом. Елеусинов сам решит, нужно ли ему продолжать выступление в профессионалах. Однако могу сказать, что все претенденты на золото полусредней весовой категории знают стиль бокса Асланбека Шымбергенова. Может быть, есть смысл в вызове Елеусинова. Тем не менее, хочу оставить вопрос комплектации сборной специалистам", – сказал Сарсекбаев.

Отметим, главным претендентом на участие в Олимпиаде-2024 в Париже в этом весе является капитан команды Асланбек Шымбергенов. 30-летний уроженец Жамбылской области не смог пока завоевать олимпийскую лицензию.

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