Жанибек Алимханулы рассказал о скором возвращении на ринг

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы на своей официальной странице в Instagram намекнул на следующий бой, передает NUR.KZ.
Непобежденный казахстанский боксер выложил фото с последнего боя и обратился к своим подписчикам.
«Соскучились по рингу! Даст Бог, скоро отправимся в Америку!», — написал Qazaq style в Instagram.
Напомним, последний раз на ринг Жанибек Алимханулы выходил в октябре в прошлом году в американском Розенберге (штат Техас). В том объединительном бою в средней весовой категории он одолел чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери из Германии.
Не так давно, казахстанец бросал вызовы чемпионам по другим версиям Джермаллу Чарло и Эрисланди Ларе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2058061-zhanibek-alimhanuly-rasskazal-o-skorom-vozvraschenii-na-ring/