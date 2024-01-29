Жанибек Алимханулы рассказал о скором возвращении на ринг

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы на своей официальной странице в Instagram намекнул на следующий бой, передает NUR.KZ.

Непобежденный казахстанский боксер выложил фото с последнего боя и обратился к своим подписчикам.

«Соскучились по рингу! Даст Бог, скоро отправимся в Америку!», — написал Qazaq style в Instagram.

Напомним, последний раз на ринг Жанибек Алимханулы выходил в октябре в прошлом году в американском Розенберге (штат Техас). В том объединительном бою в средней весовой категории он одолел чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери из Германии.

Не так давно, казахстанец бросал вызовы чемпионам по другим версиям Джермаллу Чарло и Эрисланди Ларе.

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