Тайсон Фьюри рассказал о самом тяжелом сопернике для себя

Известный британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал прошлые бои с американцем Деонтеем Уайлдером, передает NUR.KZ со ссылкой на Fightnews.info.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что трижды встречался в ринге с Деонтеем Уайлдером. Первый бой закончился ничьей, и дважды победа была за Тайсоном.

"Моим самым грозным соперником был Деонтей Уайлдер. Я трижды дрался с этим парнем, и каждую секунду этих противостояний у меня мог закрыться занавес. У Деонтея Уайлдера в кулаках динамит. Если он ударит - неважно, в первом или двенадцатом раунде - то нокаутирует тебя", - поделился Фьюри.

Напомним, свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

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