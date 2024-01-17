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Жанибек Алимханулы встретился с Шавкатом Рахмоновым

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Шавкат Рахмонов и Жанибек Алимханулы
Шавкат Рахмонов и Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com / janibek_alimkhanuly

Обладатель чемпионских поясов в среднем весе WBO и IBF Жанибек Алимханулы обратился к непобежденному казахстанскому бойцу Шавкату Рахмонову, выступающему в UFC, в ходе их совместной встречи в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram боксера.

Два непобежденных спортсмена выложили совместное фото в Instagram. Алимханулы оставил подпись к посту, где обратился к своему соотечественнику:

"Пусть развевается голубой флаг! Желаю только успехов моему брату Шавкату!".

Отметим, оба спортсмена не знают поражения в своей профессиональной карьере. Так, Алимханулы является чемпионом среднего веса по версиям двух организаций WBO и IBF. Последний бой "Qazaq style" провел в прошлом году против чемпиона IBF Винченцо Гуалтьери 14 октября в США. В том поединке казахстанский боксер одержал досрочную победу нокаутом и объединил титулы.

Что касается Шавката Рахмонова, то боец 17 декабря прошлого года удушающим приемом одолел американца Стивена Томпсона и поднялся в рейтинге полусреднего дивизиона UFC на третью позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2055950-zhanibek-alimhanuly-vstretilsya-s-shavkatom-rahmonovym/

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